Νυχτερινές συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ρεθύμνου

Συνελήφθησαν προχθες (22.02.2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης τέσσερα -4- άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας μετέβηκαν χθες (22.02.2026) νυκτερινές ώρες σε οικία στο Ρέθυμνο, μετά από καταγγελία για διαπληκτισμό μεταξύ ατόμων όπου εντόπισαν τρεις ημεδαπούς (26χρονο,41χρονο και 22χρονη) και 22χρονο αλλοδαπό.

Διαβάστε επίσης

Ανωτέρω, κατά την άφιξη των αστυνομικών απέρριψαν από το μπαλκόνι της οικίας -3- συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -37,5- γραμμάρια κοκαΐνης.

Ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.