VEPLAS – VB1®: Μια σύγχρονη αλεξίσφαιρη προσωπίδα

Η “VB1®“, της εταιρείας VEPLAS, είναι μια σύγχρονη αλεξίσφαιρη προσωπίδα επιπέδου προστασίας ΙΙΙΑ κατά το πρότυπο NIJ 0108.01, κατάλληλη για το Ένοπλο προσωπικό του Στρατού, της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

H συγκεκριμένη προσωπίδα, που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Anorak, έχει σχεδιαστεί να αντιμετωπίζει τις απειλές (9χ19mm και .44 Magnum) του επιπέδου προστασίας ΙΙΙΑ καθώς και πολλαπλά θραύσματα 1.1.FSP με V50 ≥ 776m/s στο ελάχιστο βάρος των 1.650 γραμμ.

Έχει την υψηλότερη μετάδοση του φωτός με την ελάχιστη παραμόρφωση και προσαρμόζεται στα κράνη BK-ACH της εταιρείας Sestan Busch, μέσω ολισθητήρων για την στήριξη στο σύστημα “side rails” του κράνους.

Η αλεξίσφαιρη προσωπίδα “VB1®” κατασκευάζεται από διαφανές PMMA και πολυκαρβονικό υλικό με πάχος ≤20mm. Φέρει εσωτερικά αντιθαμβωτικό φιλμ (anti-fog) και εξωτερικά φιλμ αντιχαρακτικής προστασίας (anti-scratch) και διατίθεται, προαιρετικά, με προστατευτικό υφασμάτινο κάλυμμα για την ασφαλή αποθήκευσή της.

Δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη προσωπίδα εδώ