Nτελιβεράς θα πληρώσει 350 ευρώ - "Βροχή" τα πρόστιμα

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», κάτι που αποτυπώνεται και στις βεβαιωμένες παραβάσεις που αφορούν οδηγούς και αναβάτες δικύκλων στην περιοχή της Φθιώτιδας και ευρύτερα στην περιοχή της Στερεάς.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025, βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις στην ΠΕ Φθιώτιδας.

Από αυτές οι 19 αφορούν οδηγούς δικύκλων και οι 3 επιβάτες αυτών. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι από τους 19 που θα πληρώσουν τα 350 ευρώ πρόστιμο, ο ένας (1) είναι εργαζόμενος σε υπηρεσία διανομής.

«Πρωταθλήτρια» στις παραβάσεις για μία ακόμη εβδομάδα η Εύβοια όπου είχαμε 33 βεβαιωμένες παραβάσεις.

Συνολικά σε όλη τη Στερεά Ελλάδα είχαμε 70 παραβάσεις εκ των οποίων 63 σε οδηγούς και οι υπόλοιπες σε επιβάτες, ενώ μέσα σε αυτούς οι 3 είναι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες ντελίβερι.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Πηγή: lamiareport.gr