ΒΙΝΤΕΟ: «Θα σε ισοπεδώσω» - Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ επιβάτη και οδηγού αστικού λεωφορείου

12:38 | 26/08/2025

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε λεωφορείο της Αττικής, κατά τη διάρκεια δρομολογίου Βάρκιζα – Βάρη, όταν ένας επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό μετά από λογομαχία.

 

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/8/2025), καταγράφηκε σε βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φαίνεται να προκλήθηκε από τα αραιά δρομολόγια των λεωφορείων, τα οποία έχουν προκαλέσει παράπονα στους επιβάτες.

 

Στο βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα που τράβηξε το περιστατικό να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο».

 

Πηγή:  newsbomb.gr 

