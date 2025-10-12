Νότια Κορέα: Ομιλούν ολόγραμμα αστυνομικού υπενθυμίζει σε οποιoνδήποτε διανοείται να παρανομήσει ότι παρακολουθείται από κάμερες και τον βλέπει η Αστυνομία

Η Νότια Κορέα φυλάσσεται νυχθημερόν – κυριολεκτικά – με ολογράμματα αστυνομικών σε φυσικό μέγεθος, τα οποία υπενθυμίζουν σε οποιονδήποτε μπορεί να διανοηθεί μία εγκληματική πράξη σε δημόσιο χώρο.

Το πλέον “χτυπητό” παράδειγμα είναι το ομιλούν ολόγραμμα αστυνομικού, που προβάλλεται κάθε δύο λεπτά(!) από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ στο πάρκο Jeo-dong, μια περιοχή στο κέντρο της Σεούλ, που φημίζεται για τις “μπαρότσαρκες” στα γύρω δρομάκια.

«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία θα σπεύσει σε πραγματικό χρόνο. Εδώ έχει εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης», δηλώνει ο αστυνομικός – ολόγραμμα, χωρίς να απευθύνεται σε κανέναν συγκεκριμένα – πριν εξαφανιστεί για να επανεμφανιστεί λίγα λεπτά αργότερα και να επαναλάβει το μήνυμά του στον ίδιο ακριβώς, αυστηρό τόνο…

