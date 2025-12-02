Νωρίτερα η πληρωμή Συντάξεων Δημοσίου-Αποστράτων Ιανουαρίου 2026 – Δείτε το ΦΕΚ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 205311 ΕΞ 2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6412/Β/28-11-2025, αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2026.

Λόγω της ανάγκης οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων του Δημοσίου εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως και ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ, αποφασίζεται:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2026 να καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2025, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

