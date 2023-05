«Noguchi and Greece, Greece and Noguchi», βιβλίο για τη γοητεία που ασκούσε η Ελλάδα στον Ιάπωνα καλλιτέχνη

Μια νέα οπτική στον δεσμό του σπουδαίου Ιάπωνα καλλιτέχνη Isamu Noguchi με την Ελλάδα παρουσιάζει το δίτομο βιβλίο «Noguchi and Greece, Greece and Noguchi» των Object of Common Interest (OoCI), ομάδας Ελλήνων ντιζάινερ και αρχιτεκτόνων με έδρα τη Νέα Υόρκη και τη χώρα μας.

Νέα δοκίμια αναδεικνύουν τις καρποφόρες συνεργασίες του Noguchi με χορευτές και χορογράφους που επηρεάστηκαν από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανής Martha Graham, αλλά και τη σταδιακή εξέλιξη της πραγματικά διεπιστημονικής τέχνης του.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται επίσης και κείμενο του αντικομφορμιστή αρχιτέκτονα R. Buckminster Fuller για το πώς τον άλλαξε η σχέση του με τον Noguchi. Πρόλογο στην έκδοση που επιμελήθηκε η Ananda Pellerin έγραψαν οι OoCI και συμβάλουν στο βιβλίο μαζί με άλλους όπως τους Diane Apostolos-Cappadona, Hsiao-Yun Chu, Dakin Hart, Isamu Noguchi, Nicolas Paissios και Jannis Varelas. Περιλαμβάνονται τα με επίκεντρο την Ελλάδα έργα του Noguchi σε γλυπτική, ντιζάιν και αρχιτεκτονική καθώς και μια σειρά κειμένων και έργων από το στούντιο ντιζάιν Objects of Common Interest· και μία σειρά φωτογραφιών από σύγχρονους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί από την καλλιτεχνική κληρονομιά του Noguchi. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε στις 9 Μαΐου, είναι συνέκδοση των Atelier Éditions και D.A.P. (https://www.instagram.com/p/Cr_LncXOw5c/).

Η πρώτη γνωριμία του Noguchi με την Ελλάδα έγινε μέσω των κλασικών μύθων που του διάβαζε η συγγραφέας μητέρα του. Αργότερα, συνεχίστηκε με τα ταξίδια του. «'Αρχισα μια συνήθεια να σταματάω, στα διάφορα ταξίδια μου από και προς την Ιαπωνία, στην Ελλάδα. Εκεί βρήκα έναν εργάτη που λάξευε απλές φόρμες σε πεντελικό μάρμαρο πάνω στις οποίες αργότερα θα δούλευα στο στούντιό μου στη Νέα Υόρκη» είχε πει ο Noguchi.

Η Ελλάδα «ήταν ένα μέρος στο οποίο αρχικά μυήθηκε μέσω μυθολογίας αλλά αργότερα το ανακάλυψε με τόσο προσωπικό τρόπο που κάποτε το περιέγραψε ως το "πνευματικό του σπίτι"» γράφει ο R. Buckminster Fuller.

«Ως Έλληνες ντιζάινερ και αρχιτέκτονες που ζούμε και εργαζόμαστε στη Νέα Υόρκη μοιραζόμαστε με τον Noguchi το "μεταξύ δύο κόσμων". Η πολιτιστική ρωγμή μας, όμοια με τη δική του, είναι μέσα στην ουσία της δουλειάς μας. Εδώ και καιρό μας είχε εξάψει την περιέργεια ο Noguchi και ανεπισήμως για κάποιο διάστημα είχαμε κάνει έρευνα για αυτόν» (https://www.noguchi.org/isamu-noguchi/digital-features/noguchi-in-greece/) σημειώνει η ομάδα OoCI.