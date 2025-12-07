Στην Ελλάδα ένα από τα πιο όμορφα τρένα της Ευρώπης -Η μαγευτική διαδρομή που σε ταξιδεύει στον χρόνο με μόνο 10 ευρώ

Ο θρυλικός πλέον «Μουτζούρης» ή το «τρενάκι του Πηλίου» όπως είναι γνωστό, κατασκευάστηκε μεταξύ 1894 και 1903, με σκοπό να συνδέσει το κέντρο του Βόλου με το δυτικό Πήλιο.

Η κατασκευή του ιστορικού τρένου και της γραμμής του χρειάστηκε περίπου 10 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 1903, από τον φημισμένο Ιταλό μηχανικό της εποχής, Εβαρίστο ντε Κίρικο, πατέρα του διάσημου ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ο οποίος μάλιστα ζωγράφισε το μικρό τρένο σε μερικούς από τους διάσημους πλέον πίνακές του.

Διαβάστε επίσης

Η διαδρομή των 15 χιλιομέτρων που καλύπτει πλέον η γραμμή του τρένου διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Ξεκινά από τα Άνω Λεχώνια και καταλήγει στις Μηλιές, με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα, και στις δύο κατευθύνσεις διαδρομής (Άνω Λεχώνια-Μηλιές, Μηλιές-Άνω Λεχώνια).

Η πρόσβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό Άνω Λεχωνίων που απέχει 12 χιλιόμετρα από το Βόλο γίνεται από το δρόμο προς Καλά Νερά, με το λεωφορείο της γραμμής Βόλου – Λεχωνίων – Πλατανιδίων και κάνει στάση 50 μέτρα από το σταθμό. Η πρόσβαση γίνεται και με ΙΧ καθώς υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης μπροστά στον σταθμό, ενώ υπάρχουν καφέ πινακίδες σήμανσης του σταθμού από τον παρακείμενο οδικό άξονα.

Το 1971 το τρένο διέκοψε τη λειτουργία του, ωστόσο την συνέχισε το 1996. Η διαδρομή που καλύπτει είναι γεμάτη από εικόνες πλούσιας φυσικής ομορφιάς, για τις οποίες άλλωστε φημίζεται η ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, ενώ ξεχωρίζει τόσο η αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικιών όσο και οι περίτεχνες κατασκευές λαξευτής μαρμαρόπετρας και γκρίζου ασβεστόλιθου.

Ξεχωριστό δείγμα αποτελεί η λίθινη πεντάτοξη γέφυρα Καλόρεμα, στην περιοχή του Μαλακίου, ενώ ξεχωρίζει και το πέρασμα της μεγάλης μεταλλικής γέφυρας του Ταξιάρχη ή Ντε Κίρικο. Ο σταθμός Μηλεών είναι το τέρμα της διαδρομής, σημείο όπου ξεκινάει το καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του χωριού.

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η γραμμή του τρένου έχει πλάτος μόλις 60 εκ. Πρόκειται για τη στενότερη σιδηροδρομική γραμμή στην Ελλάδα και μια από τις στενότερες στον κόσμο.

Το παρακάτω βίντεο δημοσιεύθηκε από τον χρήστη του λογαριασμού Ntzalas Dimitris στο Youtube και αποτυπώνει τη μαγευτική διαδρομή του τρένου.

www.carandmotor.gr