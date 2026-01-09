Νίκος Ίμβρος: Ελπίζω μέσα στο 2026 να μπουν οι βάσεις για το νέο αστυνομικό μέγαρο

Νίκος Ίμβρος: Είμαστε ένας δύσκολος και απαιτητικός νομός / Η τροχαία αυτοκινητοδρόμων είναι υποχρέωση της πολιτείας / Ελπίζω μέσα στο 2026 να μπουν οι βάσεις για το νέο αστυνομικό μέγαρο

Θετικό είναι το πρόσημο που αφήνει το 2025 στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ”Ενήμερο”, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Π.Ε. Καβάλας, Νίκος Ίμβρος.

”Ήταν μια θετική χρονιά για την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, από κάθε άποψη. Δεν είχαμε εκείνα τα συμβάντα, τα οποία θα μας εξέθεταν στο πανελλήνιο ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εκτός Ελλάδας. Επίσης, η ενίσχυση την οποία είχαμε, τουλάχιστον την περίοδο του καλοκαιριού, τόσο στο αεροδρόμιο, όσο και στη Θάσο, ήταν αρκετά σημαντική”, ανέφερε αρχικά ο κ. Ίμβρος.

”Δύσκολος νομός ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ένας απαιτητικός νομός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου…”

”Το θέμα της μόνιμης στελέχωσης είναι κάτι το οποίο δεν βελτιώνεται, αλλά τουλάχιστον μέσω αυτών των μετακινήσεων τις οποίες έχουμε τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζεται αρκετά, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι χειρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι υπηρεσίες που έχουν το πρόβλημά τους, όπως είναι η Τροχαία μες στην πόλη που είναι κάτι εμφανές, αλλά και άλλες υπηρεσίες, δεν έχει επιδεινωθεί, οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν όντως μία θετική χρονιά που περνάει με τις συνηθισμένες δυσκολίες. Είμαστε ένας δύσκολος νομός ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ένας απαιτητικός νομός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε άλλα θέματα, διότι έχουμε ένα μεγάλο νησί που χρόνο με τον χρόνο ο τουρισμός αυξάνεται, ένα διεθνές αεροδρόμιο με πτήσεις, οι οποίες κι αυτές αυξάνονται κυρίως απ’ το εξωτερικό και ένα τεράστιο οδικό δίκτυο”, πρόσθεσε στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Π.Ε. Καβάλας.

”Η τροχαία αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή μας νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας…”

”Θεωρώ ότι με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τους πολιτικούς μας, το υπουργείο και το αρχηγείο, μιας και ιδιωτικοποιείται η Εγνατία Οδός, θα πρέπει να δημιουργηθούν υπηρεσίες τροχαίας αυτοκινητοδρόμων. Να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι έχουμε ένα μεγάλο, δύσκολο και απαιτητικό οδικό δίκτυο, που έχει δώσει κατά το παρελθόν πολύ σημαντικά συμβάντα δυστυχώς. Άρα η τροχαία αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή μας νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας. Με το καλό να ξεκινήσει το 2026, με νέους στόχους. Η δημιουργία ενός αστυνομικού μεγάρου, είναι κάτι που μόνο ευχή μπορεί να παραμείνει, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε μια χρονιά, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή οι τοπικοί άρχοντες, βλέποντας τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, να δουν σοβαρά κι αυτό το θέμα”, σημείωσε στη συνέχεια όσων δήλωσε στον ”Ε” ο Νίκος Ίμβρος.

”Μπορούν να γίνουν ενέργειες, απαιτείται θέληση και ελπίζω μέσα στο 2026 να μπουν οι βάσεις για το νέο αστυνομικό μέγαρο…”

”Είναι ένα κτίριο το οποίο κάνει ζημιά στο κέντρο της πόλης, επιδεινώνει το κυκλοφοριακό πάρα πολύ. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι πολύ δύσκολο για όλη την πόλη, ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε το 1970 και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς, αλλά μπορεί πολύ εύκολα οποιοσδήποτε να το αντιληφθεί αν χρειαστεί να βγάλει μία αστυνομική ταυτότητα ή ένα διαβατήριο. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι τοπικοί άρχοντες και πρώτα ο Δήμος και δεν το λέω γιατί έχω μια εμπάθεια, αλλά είναι ακριβώς όλη η διαδικασία που ακολουθείται σε άλλες περιοχές, όπου ο Δήμος μπαίνει μπροστά, καθώς έχει χώρους που μπορεί να τους δώσει ως σημεία που μπορούν να φτιαχτούν σύγχρονα αστυνομικά μέγαρα. Μπορούν να γίνουν ενέργειες, απαιτείται θέληση και ελπίζω μέσα στο 2026 να μπουν οι βάσεις. Έχει δείξει η εμπειρία ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και μιλάμε για αρκετά χρόνια διαδικασιών, μιας και απαιτούνται σημαντικές αποφάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αν ξεκινήσει όμως κάποια στιγμή νομίζω ότι κι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την πόλη μας, τουλάχιστον στο κυκλοφοριακό θέμα, αλλά και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών από μια δημόσια υπηρεσία, η οποία είναι αρκετά σημαντική”, υπογράμμισε καταληκτικά στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Π.Ε. Καβάλας.

Πηγή: kavalawebnews.gr