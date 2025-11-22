Netflix: Μια πολλά υποσχόμενη μίνι σειρά αναμένεται

Το Netflix έδωσε και επίσημα το πράσινο φως για την μίνι σειρά 5 επεισοδίων που θα βασίζεται στο μυθιστόρημα του Αϊρα Λέβιν «The Boys From Brazil» του 1976.

Ο βραβευμένος δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «The Crown», Πίτερ Μόργκαν (Peter Morgan) σε συνεργασία με τις World Productions και Orchid Pictures, υπόσχονται μια σκοτεινή ιστορία εμμονής, εκδίκησης και επίμονης παρουσίας του μίσους μέσα στον χρόνο.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) θα πρωταγωνιστήσει ως Yakov Liebermann μαζί με τους Ντάνιελ Μπρουλ (Daniel Brühl) στο ρόλο του Von Harteneck, Όγκαστ Ντιλ (August Diehl) ως Johann-Friedrich Meinhardt και Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson) στο ρόλο της Frieda Steiner.

Το καστ συμπληρώνουν η Σίρα Χας (Shira Haas) και η Λίζι Κάπλαν (Lizzy Caplan).

Η σειρά θα εκτυλίσσεται σε τρεις δεκαετίες, από την περίοδο αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις πολιτικές αναταραχές της δεκαετίας του ΄70 και θα εστιάσει στον Yakov Liebermann, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να εντοπίζει και να φέρνει στη δικαιοσύνη εγκληματίες του ναζιστικού καθεστώτος, αποστολή που του έχει κοστίσει σχεδόν τα πάντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μυθιστόρημα του Λέβιν είχε μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη το 1978 σε σενάριο του Χέιγουντ Γκουλντ (Heywood Gould) και σκηνοθεσία του Φράνκλιν Τζ. Σάφνερ (Franklin J. Schaffner). Ο Λόρενς Ολίβιε (Laurence Olivier) υποδυόταν τον Ezra Liebermann ενώ ο Γκρέγκορι Πεκ (Gregory Peck) είχε το ρόλο του Dr. Josef Mengele. Η ταινία έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ