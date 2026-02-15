Νεότερες πληροφορίες για την δολοφονία στις φυλακές Δομοκού

Νεκρός από πυροβολισμούς στις φυλακές Δομοκού, μέσα στο γραφείο του Αρχιφύλακα έπεσε ο Π.Α., ο άνδρας που σύμφωνα με τις αρχές ήταν το "πιστόλι" στην εκτέλεση του Δημήτρη Κορφιάτη στη Ζάκυνθος. Ο θάνατός του ήρθε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε έναν χώρο που υποτίθεται πως φυλάσσεται.

Ως δράστης σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι ο βαρυποινίτης- βουλγαρικής καταγωγής - που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή . Παρών στο περιστατικό ήταν και ο Αλβανός κρατούμενος Αλκέτ Ριτζάι.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις φυλακές, οι δύο κρατούμενοι είχαν κληθεί για ακρόαση στο γραφείο του Αρχιφύλακα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το θύμα φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί στον σωφρονιστικό με σκοπό να τον σκοτώσει,τοτε ο συγκρατούμενός του φέρεται να παρενέβη, να πήρε το όπλο και να τον πυροβόλησε.

Ξεκαθάρισμα ή αυτοάμυνα;

Ωστόσο πληροφορίες του newsbomb αναφέρουν ότι εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν ψίθυροι για έντονη κόντρα μεταξύ των δύο κρατουμένων. Το ενδεχόμενο ενός «συμβολαίου θανάτου» δεν αποκλείεται, ενώ ερευνάται αν η συμπλοκή ήταν προσχεδιασμένη ή αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης.

Στις φυλακές σπεύδει κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών.

