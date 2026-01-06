Νεότερες πληροφορίες για το θάνατο 17χρονου

Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου. Τον άτυχο νεαρό βρήκε η μητέρα του στα σκαλιά που οδηγούν στο υπόγειο του σπιτιού τους, στην πόλη των Σερρών

Τον μετέφεραν και μια γειτόνισσα έκανε ΚΑΡΠΑ στον νεαρό μέχρι που έφθασε ο διασώστης με τη μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ .

Στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Στην Ασφάλεια Σερρών έχει προσαχθεί και εξετάζεται ένας 16χρονος. Χθες το βράδυ ο άτυχος 17χρονος ήταν με ένα φίλο του όταν συναντήθηκε με τον 16χρονο και σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε καβγάς μεταξύ των νεαρών, για ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο. Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.

ertnews.gr