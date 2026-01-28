Νέος «τιμονιέρης» στην Αστυνομία Εύβοιας - Ένας έμπειρος Αξιωματικός

Η ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας περνά πλέον στα χέρια του έμπειρου Αστυνομικού Διευθυντή Ιωάννη Κατσακιώρη, ο οποίος διαδέχεται τον Κωνσταντίνο Πελεκάνο μετά την προαγωγή του τελευταίου στη θέση του ΓΕΠΑΔ Στερεάς Ελλάδας.

Ο νέος διευθυντής διαθέτει μια πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή στο σώμα, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε καίριες θέσεις όπως το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας και το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.

Η τοποθέτησή του αποτελεί κεντρικό κομμάτι των πρόσφατων τακτικών κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο κ. Κατσακιώρης είναι ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών, με τη σύζυγό του να υπηρετεί επίσης σε νευραλγικό πόστο ως Αστυνομική Υποδιευθυντής Προσωπάρχης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του σηματοδοτεί μια περίοδο συνέχειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, βασισμένη στη βαθιά γνώση της τοπικής αστυνομικής πραγματικότητας.

Πηγή: eviathema.gr

Το Policenet.gr του εύχεται καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα!