Ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ο Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος - Το βιογραφικό του

Ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας:
Ανακοινώνεται ότι την 25-01-2026, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβούλιου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ο Ταξίαρχος Νικόλαος ΕΞΑΡΧΟΣ του Χρήστου.
• Γεννήθηκε το 1977 στο Βουργαρέλι Άρτας.
• Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1995 με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1999.
• Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2011.
- Από τον Απρίλιο του 2022 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.
- Έχει λάβει μέρος με επιτυχία, σε πλείστα επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις.
- Εκπαιδεύτηκε σε θέματα «Ανάλυσης Πληροφοριών» από Αμερικανούς εκπαιδευτές της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (D.E.A.).
- Υπηρέτησε επί σειρά ετών, ως διοικητής, σε μάχιμες υπηρεσίες Ασφάλειας, Τάξης, Τροχαίας και Συνοριακής Φύλαξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων και Καστοριάς.
- Του έχουν απονεμηθεί από την Ελληνική Πολιτεία για την υπηρεσιακή του απόδοση και για την αστυνομική του δράση πλήθος ηθικών αμοιβών, καθώς και παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.
- Έχει διδάξει στη Σχολή Ειδικών Φρουρών Τσοτυλίου Κοζάνης.
- Ομιλεί την Αγγλική Γλώσσα.
- Είναι κάτοχος πτυχίου χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- Είναι έγγαμος και έχει δυο ανήλικους γιούς.