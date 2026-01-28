Ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ο Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος - Το βιογραφικό του

Ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας:

Ανακοινώνεται ότι την 25-01-2026, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβούλιου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ο Ταξίαρχος Νικόλαος ΕΞΑΡΧΟΣ του Χρήστου.

• Γεννήθηκε το 1977 στο Βουργαρέλι Άρτας.

• Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1995 με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1999.

• Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2011.

Από τον Απρίλιο του 2022 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.