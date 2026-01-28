PoliceNET of Greece logo
Ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ο Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος - Το βιογραφικό του

Ταξίαρχος Νικόλαος ΕΞΑΡΧΟΣ
11:11 | 28/01/2026

Ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας:

 

Ανακοινώνεται ότι την 25-01-2026, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβούλιου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ο Ταξίαρχος Νικόλαος ΕΞΑΡΧΟΣ του Χρήστου.

•   Γεννήθηκε το 1977 στο Βουργαρέλι Άρτας.

•   Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1995 με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1999.

•   Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2011.

  • Από τον Απρίλιο του 2022 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.
  • Έχει λάβει μέρος με επιτυχία, σε πλείστα επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις.
  • Εκπαιδεύτηκε σε θέματα «Ανάλυσης Πληροφοριών» από Αμερικανούς εκπαιδευτές της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (D.E.A.).
  • Υπηρέτησε επί σειρά ετών, ως διοικητής, σε μάχιμες υπηρεσίες Ασφάλειας, Τάξης, Τροχαίας και Συνοριακής Φύλαξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων και Καστοριάς.
  • Του έχουν απονεμηθεί από την Ελληνική Πολιτεία για την υπηρεσιακή του απόδοση και για την αστυνομική του δράση πλήθος ηθικών αμοιβών, καθώς και παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.
  • Έχει διδάξει στη Σχολή Ειδικών Φρουρών Τσοτυλίου Κοζάνης.
  • Ομιλεί την Αγγλική Γλώσσα.
  • Είναι κάτοχος πτυχίου χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Είναι έγγαμος και έχει δυο ανήλικους γιούς.

 

