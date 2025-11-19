Νέος Κόσμος: Σεσημασμένος ο 29χρονος Αλβανός -Χτυπούσε με μανία το κεφάλι του 58χρονου στο τιμόνι, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 29χρονος σεσημασμένος Αλβανός για τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Ασφάλειας Αττικής, σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ο 29χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένα άτομο επιθετικό, αρχικά φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του. Όμως μπροστά στα στοιχεία που είχαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, «έσπασε», έσκυψε το κεφάλι και ομολόγησε.

Μεταξύ άλλων φέρεται να είπε: «Βγήκα από το γυμναστήριο και με έκλεισε. Πήγα στο παράθυρο του αυτοκινήτου του να του ζητήσω τον λόγο. Εκεί με ψέκασε με το σπρέι πιπεριού».

Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού

Μεταξύ δράστη και θύματος είχε προηγηθεί επεισόδιο στον δρόμο σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάποιος από τους δύο έκλεισε τον άλλον και ο ένας πρέπει να χτύπησε τον καθρέφτη του άλλου, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το εν λόγω επεισόδιο.

Μετά από αυτό, ο 29χρονος κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής. Όταν μπήκε μέσα φέρεται να ανέφερε στον γυμναστή «έχω πολλά νεύρα, ήρθα να ξεδώσω λίγο».

Μέσα στο γυμναστήριο έμεινε για περίπου 10-15 λεπτά και όταν βγήκε, ο 58χρονος του είχε κλείσει τον δρόμο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγει με το μηχανάκι.

Σε εκείνο το σημείο όπως φέρεται να περιέγραψε, πλησίασε το παράθυρο του 58χρονου και τότε εκείνος τον ψέκασε με το σπρέι πιπεριού.

Ο εν λόγω ισχυρισμός επιβεβαιώνεται, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 58χρονος του ρίχνει το σπρέι.

Τότε θολωμένος ο 29χρονος άρχισε να τον καταδιώκει με το μηχανάκι μέχρι την οδό Σουλιέ.

Τα βάναυσα χτυπήματα

Τα χτυπήματα του 29χρονου δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος γνωρίζει πολεμικές τέχνες με αποτέλεσμα να ξέρει ακριβώς την τεχνική των χτυπημάτων αλλά και τι βλάβες θα μπορούσε να προκαλέσει στον 58χρονο.

Η μανία του ήταν τέτοια που σύμφωνα με τις μαρτυρίες, του χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι στο τιμόνι.

Ένας γιατρός, κάτοικος της περιοχής, και άλλη μία γυναίκα που είδαν τον 58χρονο και προσπάθησαν να τον σώσουν, τον βρήκαν να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Στο αυτοκίνητο του 58χρονου οι αστυνομικοί της ασφάλειας εντόπισαν και το επίμαχο σπρέι πιπεριού.

Η σύλληψη του 29χρονου -Το αποτύπωμα στο αυτοκίνητο

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 29χρονου.

Κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσα από βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων αλλά και από το αποτύπωμά του που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του θύματος, όπως και στο μηχανάκι που οδηγούσε. Έτσι, ακολούθησε η ομολογία.

Το πρωί της Τρίτης προσήχθη και ο 21 ετών Έλληνας, φίλος του 29χρονου που του είχε δώσει το μηχανάκι του. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών καθώς έχει απασχολήσει για κλοπές και ληστείες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε πουλήσει το μηχανάκι για 180 ευρώ ενώ ο ίδιος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Η μεταβίβαση ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε καθώς το μηχανάκι ήταν στο όνομα του πατέρα του φίλου του ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές της Χίου.

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου

Η βίαιη συμπεριφορά του 29χρονου αποδεικνύεται και από το ποινικό του παρελθόν.

Από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει σε βάρος του τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά με ξυλοδαρμούς.

Μάλιστα, το τελευταίο ήταν περίπου πριν από έναν μήνα, όταν είχε επιτεθεί και χτυπήσει και άλλον οδηγό.

Η ιατροδικαστική

Ως αιτία θανάτου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται: «Κακώσεις προσώπου και τραχήλου συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμα σαφή εικόνα για τον θώρακα, καθώς έγιναν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ στον 58χρονο με αποτέλεσμα να είναι ικανές να προκαλέσουν σχετικά κατάγματα.

Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το στρες και η ψυχική φόρτιση που υπέστη λόγω του επεισοδίου αλλά και ο ξυλοδαρμός του στάθηκαν επί της ουσίας ικανά να πάθει ανακοπή.

