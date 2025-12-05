Η Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξ/πολης επισκέφθηκε τον δήμαρχο της πόλης – Παράδοση στολών μάχης

Την Πέμπτη (04-12-2025) η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, όπου αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζαμπούκη.

Η επίσκεψη διεξήχθη προκειμένου να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κ. Ζαμπούκη για τη σημαντική συμβολή του στη διασφάλιση χορηγίας, μέσω της οποίας κατέστη δυνατή η προμήθεια στολών μάχης για τα μέλη της Ένωσής μας τις οποίες και μας παρέδωσε.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ενδυναμώνει το προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Εν συνεχεία ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν: Οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις των αστυνομικών υπαλλήλων και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και των μέσων που διαθέτουν καθώς και η επιτάχυνση της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης.

Θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και τη συμβολή της αστυνομικής δύναμης στην ασφάλεια και την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης.

Οι πιθανές δυσκολίες και τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος ελέγχων εισόδου–εξόδου από τη χώρα.

Η Ένωσή μας ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες αυτές συνθήκες και ζήτησε την υποστήριξη του Δήμου όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συνοριακού σημείου και την προστασία των συναδέλφων μας και των επισκεπτών.

Ο κ. Δήμαρχος από την πλευρά του αναγνωρίζοντας έμπρακτα το ουσιαστικό και απαιτητικό έργο που επιτελούμε ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης, έργο που θωρακίζει την ασφάλεια των συναδέλφων μας και ενισχύει το αίσθημα προστασίας σε πολίτες και επισκέπτες, δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό μας, όπως έκανε και στο παρελθόν, στηρίζοντας ενεργά κάθε προσπάθειά μας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και αμφότεροι επισημάναμε την αναγκαιότητα και χρησιμότητά της, δίνοντας την υπόσχεση για διαρκή συνεργασία, επιδιώκοντας λύσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τόσο το έργο των συναδέλφων μας όσο και την ασφάλεια και ανάπτυξη της περιοχής μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης