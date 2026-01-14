Νέος Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ ο Συνταγματάρχης Παναγιώτης Καράμπελας

Του Ηλία Προύφα

Νέος Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού αναλαμβάνει, σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, ο Συνταγματάρχης Παναγιώτης Καράμπελας.

Ο Συνταγματάρχης Καράμπελας, απόφοιτος της ΣΣΕ τάξης ’99, προέρχεται από το Όπλο του Πεζικού και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Επιτελάρχης στην 31η Μ/Κ Ταξιαρχία στον Έβρο.

Στο ΓΕΣ παραμένει, σε ανώτερο επίπεδο και τρεις ορόφους πιο πάνω, ο μέχρι τώρα Εκπρόσωπος Τύπου, νεοπροαχθείς Ταξίαρχος ΤΘ Γεώργιος Κολώνιας. Όπως πληροφορούμαστε, ο νέος Εκπρόσωπος θεωρείται “παιδί” του Ταξιάρχου Κολώνια, διαθέτει επικοινωνιακό χαρακτήρα και διάθεση εξωστρέφειας – στοιχεία σημαντικά για το απαιτητικό περιβάλλον του ΓΕΣ.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και… γερό στομάχι. Όχι απλώς υπομονή, αλλά πολλές… υπομονές.

Σημαντική αρωγός στο έργο του θα είναι η Εκπρόσωπος Τύπου Β’, Ταγματάρχης Τεχνικού Παναγιώτα Λέγγα, η οποία έχει αναβαθμίσει θεαματικά τον ρόλο της και διαχειρίζεται με άριστο τρόπο τα θέματα επικοινωνίας.

