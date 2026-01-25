Νέος Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου ο Αρχιπύραρχος Απόστολος Κουρούσιας

Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου αναλαμβάνει ο Αρχιπύραρχος Απόστολος Κουρούσιας, στο πλαίσιο των πρόσφατων τοποθετήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο νέος Διοικητής διαθέτει πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία και έχει υπηρετήσει σε θέσεις αυξημένης επιχειρησιακής ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υπηρεσιών.
Ο Αρχιπύραρχος Απόστολος Κουρούσιας ήταν Διοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης όπου η πορεία του χαρακτηρίζεται από συνέπεια. Οι πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα επιβεβαιώνουν τη διατήρηση έμπειρων στελεχών σε θέσεις ευθύνης.