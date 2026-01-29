Ο Κωνσταντίνος Τοπάλης αποχαιρετά την Ελληνική Αστυνομία

Ύστερα από τριάντα επτά χρόνια συνεχούς πορείας στην Ελληνική Αστυνομία, έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσω την ενεργό υπηρεσία και να γυρίσω μια σελίδα ζωής γεμάτη εμπειρίες, ευθύνες και έντονα συναισθήματα. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με συγκίνηση, αλλά και με βαθύ αίσθημα πληρότητας και ευγνωμοσύνης.

Η Φωκίδα, η γενέτειρά μου, και ιδιαίτερα η Άμφισσα, κατέχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, καθώς απο την πόλη της Άμφισσας ξεκίνησε η πορεία μου στην Ελληνική Αστυνομία και εδώ ολοκληρώνεται σήμερα αυτή η μακρά διαδρομή.

Τα τελευταία τρία χρόνια είχα την τιμή να υπηρετήσω ως επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας, αναλαμβάνοντας μια ευθύνη που προσπάθησα να τιμήσω με συνέπεια, σεβασμό και αίσθημα καθήκοντος.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους, γυναίκες και άνδρες, για τη συνεργασία, το ήθος, τον επαγγελματισμό και την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν, συχνά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η προσήλωσή σας στην αποστολή και η συναδελφικότητά σας υπήρξαν για μένα πολύτιμη στήριξη και πηγή υπερηφάνειας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, καθώς και στους τοπικούς φορείς και την κοινωνία της Φωκίδας και της Βοιωτίας για τη συνεργασία, την εκτίμηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Αποχωρώ γεμάτος εικόνες, στιγμές και ανθρώπινες σχέσεις που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν αποτέλεσε απλώς έναν επαγγελματικό δρόμο, αλλά έναν τρόπο ζωής που με διαμόρφωσε. Σε αυτήν τη διαδρομή είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους ανθρώπους μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, που στάθηκαν σταθερά δίπλα μου με κατανόηση, δύναμη και αγάπη.

Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, με σεβασμό για όσα έζησα και με αισιοδοξία για όσα έρχονται.

Η στολή μπορεί να παραδίδεται, όμως οι αξίες και οι μνήμες παραμένουν. Ενδεχομένως και η μαχητικότητα.

Σας ευχαριστώ όλους.