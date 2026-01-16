Νέος διευθυντής στρατιωτικών ιερέων στο ΓΕΕΘΑ ο πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Μαρκάκης

Ο ταξίαρχος Μαρκάκης, μέχρι πρότινος στο ΓΕΣ, αναλαμβάνει καθήκοντα με πολυετή προσφορά στη θεολογία

Ο πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Μαρκάκης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή Στρατιωτικών Ιερέων στο ΓΕΕΘΑ, μετά τις πρόσφατες κρίσεις αξιωματικών που του απέφεραν την προαγωγή στον βαθμό του Ταξιάρχου.

Προηγουμένως, ο π. Νεκτάριος είχε διατελέσει διευθυντής Στρατιωτικών Ιερέων στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Ο πατήρ Νεκτάριος Ζερβάκης κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει πλούσιο επιστημονικό και θεολογικό υπόβαθρο: είναι διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού και πτυχίου Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ έχει επίσης δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής και σπουδές στις Ανωτέρας Εκκλησιαστικές Σχολές Κρήτης και Ριζαρείου.

Έχει συγγράψει σειρά θεολογικών βιβλίων, συνδυάζοντας την επιστημονική κατάρτιση με την εκκλησιαστική προσφορά.

