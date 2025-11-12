Το νέο τρέιλερ του «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ

Η A24 κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Marty Supreme», τη δραματική κομεντί του Τζος Σάφντι (Josh Safdie), με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) στον ρόλο του πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ Marty Mauser.

Με φόντο τη δεκαετία του 1950, το «Marty Supreme» ακολουθεί τον Marty Mauser, καθώς κυνηγάει το όνειρό του να γίνει πρωταθλητής πινγκ-πονγκ. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία είναι μια εκδοχή μυθοπλασίας της πραγματικής ζωής του Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), ο οποίος απέσπασε πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ.

Στο πλευρό του βρίσκονται οι Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), Φραν Ντρέσερ (Fran Drescher), Tyler, the Creator, Πεν Τζίλετ (Penn Jillette) και Αμπελ Φεράρα (Abel Ferrara), μεταξύ άλλων.