Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας για το spin-off του Game of Thrones

Η HBO ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα σειρά του σύμπαντος Game of Thrones, A Knight of Seven Kingdoms, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια του φετινού New York Comic-Con, η πρώτη σεζόν του A Knight of Seven Kingdoms θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα ξεκινήσει την προβολή της στις 18 Ιανουαρίου 2026. Το HBO Max παρουσίασε επίσης το πρώτο trailer της σειράς, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο spin-off του Game of Thrones.

Η σειρά βασίζεται στις νουβέλες Tales of Dunk and Egg του George R. R. Martin, οι οποίες διαδραματίζονται δεκαετίες πριν από τα γεγονότα του A Song of Ice and Fire. Η ιστορία επικεντρώνεται στις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall, τον οποίο υποδύεται ο Peter Claffey, και του πρίγκιπα Aegon Targaryen, στον ρόλο του οποίου εμφανίζεται ο Dexter Sol Ansell.

Σύμφωνα με το νέο trailer, ο Ser Duncan είναι ένας ταπεινός hedge knight που κανείς δεν σέβεται ιδιαίτερα. Ο χαρακτήρας είναι πρόθυμος να αποδείξει την αξία του και να γίνει μια γνωστή φυσιογνωμία σε όλα τα βασίλεια. Ωστόσο, ο Aegon βλέπει στον ψηλόσωμο άνδρα έναν πιθανό σύμμαχο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ταξιδέψει στο Ashford, στο απομακρυσμένο Reach.

Οι δύο πρωταγωνιστές αποτελούν ένα ασυνήθιστο ζευγάρι σε μια χώρα γεμάτη με πολύ πιο επιβλητικούς συνδυασμούς ιπποτών και οπλοφόρων. Όπως υποδηλώνει το trailer, οι Dunk και Egg προορίζονται να έχουν ρόλο σε μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του Westeros.

Όπως φαίνεται από το υλικό που δημοσιοποιήθηκε, το A Knight of Seven Kingdoms φαίνεται να έχει έναν ελαφρώς πιο ανάλαφρο χαρακτήρα σε σύγκριση με το τελευταίο spin-off του Game of Thrones της HBO. Παρόλα αυτά, όπως και το House of the Dragon, η νέα σειρά φαίνεται ότι θα διαθέτει άφθονες μάχες και τέρατα που αναπνέουν φωτιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει αβέβαιο πότε ο George R. R. Martin θα ολοκληρώσει το The Winds of Winter, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα επιστρέψει το House of the Dragon για την προτελευταία σεζόν του. Εν τω μεταξύ, το HBO προχωρά με το νέο της project, το οποίο αναμένεται να προσφέρει μια συναρπαστική θέαση όταν κάνει το ντεμπούτο του τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις προσδοκίες που δημιουργεί το trailer.

Στην Ελλάδα, το HBO Max διατίθεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Vodafone TV

