Νέο σύστημα κλιματισμού για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το σύστημα κλιματισμού καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και γι' αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία έρευνας των επιστημόνων, που αναζητούν λύσεις για να αυξήσουν την αυτονομία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο νέο ID.7, η Volkswagen για πρώτη φορά χρησιμοποιεί ένα σύστημα κλιματισμού που ψύχει ή θερμαίνει ταχύτερα το εσωτερικό του αυτοκινήτου, πριν από την έναρξη μίας διαδρομής. Μεταξύ άλλων, αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στους ηλεκτρονικά ελεγχόμενους αεραγωγούς που διανέμουν τον αέρα σε όλο το εσωτερικό του οχήματος, μόλις ο οδηγός πλησιάσει με το κλειδί. Το νέο, έξυπνο αυτόματο σύστημα κλιματισμού αντιδρά επίσης σε φωνητικές εντολές και λαμβάνει υπ' όψιν τη θέση του ήλιου, καθώς και τις ατομικές προτιμήσεις του χρήστη. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω βελτίωση της άνεσης.

Το ID.7 μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα κλιματισμού πριν οι επιβάτες επιβιβαστούν στο όχημα. Το εσωτερικό του οχήματος ψύχεται όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και θερμαίνεται όταν το περιβάλλον είναι κρύο. Εάν η πόρτα ανοίξει σε συνθήκες με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, οι έξυπνοι αεραγωγοί στο κόκπιτ διανέμουν γρήγορα τον αέρα, μέσω δυναμικών οριζόντιων κινήσεων, σε μία μεγάλη επιφάνεια. Όταν οι επιβάτες κάθονται στο εσωτερικό, η ροή του αέρα μπορεί να στραφεί απευθείας στα σώματά τους, ή να χρησιμοποιηθεί για τον έμμεσο κλιματισμό της καμπίνας, ανάλογα με τις προτιμήσεις.

Η λειτουργία ελέγχου του συστήματος κλιματισμού του ID.7 βρίσκεται στη βάση της νέας οθόνης infotainment 15 ιντσών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάντα ορατή και μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα απλό πάτημα του δαχτύλου. Χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος του κλιματισμού, οι έξυπνοι αεραγωγοί μπορούν να ελέγχονται και ψηφιακά. Εν προκειμένω μάλιστα, η ισχύς και η κατεύθυνση των κινήσεων του αέρα μπορούν να ρυθμιστούν διαισθητικά και να αποθηκευτούν μεμονωμένα. Επιπρόσθετα, η θερμοκρασία μπορεί να ελεγχθεί μέσω διακοπτών αφής με backlit φωτισμό.

Το ψηφιακά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί και με φωνητικό έλεγχο. Οι σχετικές επιθυμίες αποθηκεύονται ως Smart Climates. Για παράδειγμα, ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει τη θέρμανση του τιμονιού μέσω της φωνητικής εντολής Hello Volkswagen, my hands are cold. Το σύστημα κλιματισμού θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία που κατευθύνει ζεστό αέρα στα χέρια του για περίπου πέντε λεπτά.

Όταν ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία του κλιματισμού, το σύστημα αντιδρά σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένας αισθητήρας στην περιοχή του παρμπρίζ ανιχνεύει τη γωνία πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός σε συνθήκες με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και υψηλή ηλιακή ένταση. Εάν ο ήλιος λάμπει έντονα σε μία από τις δυο πλευρές του οχήματος, το ID.7 προσαρμόζει την ένταση της ροής του αέρα, όντας πιο έντονη στις θερμότερες περιοχές: πρώτα προς την αντίστοιχη πλευρά της καμπίνας και στη συνέχεια, σε δεύτερο βήμα, προς τους επιβάτες.