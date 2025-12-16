Νέο Skoda Elroq με όφελος 5.000 ευρώ -Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Το Skoda Elroq αποτελεί το νεότερο μέλος της αμιγώς ηλεκτροκίνητης «οικογένειας» της τσεχικής εταιρείας και πλέον προσφέρεται στην Ελλάδα με νέα μειωμένη τιμή.

Η γκάμα της Skoda περιλαμβάνει﻿ τρεις ολοκληρωμένες προτάσεις για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο (Elroq, Enyaq, Enyaq Coupe), καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα υποψήφιων αγοραστών και στηρίζοντας έμπρακτα την πράσινη μετάβαση με μοναδικές και ουσιαστικές επιλογές.

Τώρα η ελληνική αντιπροσωπεία της Skoda προσφέρει το νεότερο μέλος στη γκάμα της, το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq, ένα SUV της μικρομεσαίας κατηγορίας C, με όφελος 5.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί άθροισμα της προωθητικής ενέργειας της Skoda, ύψους 2.000 ευρώ, και της κρατικής επιδότησης 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η προσφορά ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, και περιλαμβάνει και το πακέτο φόρτισης.

Με αυτά τα δεδομένα, η τιμή πώλησης του μοντέλου εκκινεί πλέον οριακά κάτω από τα 30.000 ευρώ, και πιο συγκεκριμένα, από τα 29.950 ευρώ, ενώ το παραπάνω όφελος ισχύει για όλες τις εκδόσεις μπαταριών, κινητήριων συνόλων και εξοπλισμού, αρκεί να είναι ετοιμοπαράδοτες.﻿

Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση 60 εκκινεί πλέον από τα 33.950 ευρώ, και η έκδοση 85 από τα 39.950 ευρώ. Η έκδοση RS δεν είναι ετοιμοπαράδοτη, επομένως δεν επωφελείται από το όφελος των 2.000 ευρώ της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Το νέο μικρομεσαίο SUV Skoda Elroq έχει μήκος 4,49 μέτρα (10 εκ. μακρύτερο από το θερμικό Karoq), ύψος 1,88 μέτρα και πλάτος 1,62 μέτρα, και το μεταξόνιο του απλώνεται στα 2,76 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το πιο compact ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda είναι 17 εκ. μικρότερο από το γνωστό και αμιγώς ηλεκτρικό Enyaq, διατηρώντας ωστόσο το ίδιο μεταξόνιο, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την ευρυχωρία που προσφέρει το μοντέλο.﻿

Εμφανισιακά, το Elroq λανσάρει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid που πάει το αιχμηρό και με τις έντονες ακμές σχέδιο της Skoda, ένα βήμα πιο κοντά προς τον δυναμισμό.

Το νέο Skoda Elroq διατίθεται σε τρεις πισωκίνητες εκδόσεις και μία τετρακίνητη (RS), με τη βασική έκδοση 50 να φέρει μπαταρία 55 kWh με μοτέρ ισχύος 170 ίππων, επιτυγχάνοντας αυτονομία 377 χλμ. και μέση κατανάλωση σύμφωνα με το πρότυπο WLTP 15,8 kWh/100 χλμ.

Η έκδοση 60 συνδυάζεται με πακέτο μπαταριών 63 kWh και ισχυρότερο μοτέρ 204 ίππων, με την αυτονομία σε αυτή την περίπτωση να ακουμπά τα 430 χλμ., και την κατανάλωση να αγγίζει επίσης τις 15,8 kWh/100 χλμ.

Στην κορυφή της πισωκίνητης γκάμας τοποθετείται η έκδοση 85 με μπαταρία 82 kWh και ηλεκτρομοτέρ 286 ίππων και 545 Nm, με την αυτονομία να εκτοξεύεται στα 580 χλμ., και τη μέση κατανάλωση να μειώνεται στις 15,2 kWh/100 χλμ.

Κορυφαία όλων βέβαια είναι η τετρακίνητη έκδοση επιδόσεων RS με συνδυαστική ισχύ 340 ίππων (250 KW), με την ροπή του εμπρός ηλεκτρομοτέρ να είναι 134 Nm και του πίσω 545 Nm. Η αυτονομία που εξασφαλίζει κατά WLTP είναι 546 χλμ. σε μεικτό κύκλο και 677 χλμ. σε αστικό.

Όλα τα Elroq διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ισχύος 11 kW, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση φόρτισης της έκδοσης 85 από ένα αντίστοιχης ισχύος wallbox, θα χρειαστεί περίπου οκτώ ώρες. Εάν επιλέξετε ταχυφόρτιση, η κορυφαία έκδοση 85 θα τραβήξει με μέγιστη ισχύ έως τα 175 kW και η φόρτιση από το 10 έως το 80% θα διαρκέσει 28 λεπτά.

Από πλευράς επιδόσεων, η εισαγωγική έκδοση 50 με το μοτέρ ισχύος 170 ίππων επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα. Η ίδια τελική ταχύτητα ισχύει και για την έκδοση 60, το μοτέρ της οποίας ωστόσο εξασφαλίζει λίγο καλύτερες επιδόσεις (8 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα).

Τέλος, από πλευράς επιδόσεων, το κορυφαίο Enyaq 85 των 2.044 κιλών επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6,6 δλ. και η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο εμπόρων ή την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

