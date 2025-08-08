Το νέο Opel Frontera διατίθεται πλέον και επταθέσιο

Το νέο Opel Frontera γίνεται ακόμα πιο πρακτικό, καθώς διατίθεται και σε επταθέσια διάταξη. Με μήκος 4.38μ, πλάτος 1.84μ (με κλειστούς εξωτερικούς καθρέφτες) και ύψος 1.63μ το μοντέλο υπόσχεται μεγάλους χώρους στην καμπίνα των επιβατών. Στην πενταθέσια έκδοση, προσφέρει 460 λίτρα χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος φτάνει τα 1.600 λίτρα.

Η επταθέσια διαμόρφωση προσθέτει δύο αναδιπλούμενα καθίσματα στην τρίτη σειρά, τα οποία προσαρμόζονται ανεξάρτητα για μεγαλύτερη ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες επιβατών και αποσκευών.

Η έκδοση GS ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, καθώς τα πατενταρισμένα Intelli Seats για οδηγό και συνοδηγό διαθέτουν ειδική εγκοπή που μειώνει την πίεση στη μέση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις μεγάλες διαδρομές. Το σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 10 ιντσών και ο πίνακας πληροφόρησης οδηγού φροντίζουν για τη συνδεσιμότητα και την ψυχαγωγία.

Τέλος, ο αυτόματος κλιματισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο ιδανικό επίπεδο για όλους τους επιβάτες, ενώ τα φώτα LED προσφέρουν αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια. Και φυσικά η κάμερα οπισθοπορείας 130 ° διευκολύνει την οδήγηση και τους ελιγμούς, ειδικά σε στενά αστικά περιβάλλοντα.