Νέο μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας: Σε δημόσια διαβούλευση–Οι κυριότερες αλλαγές (ΠINAKEΣ)

Κατατέθηκε την 7 Οκτωβρίου 2025, 23:25 σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το Μέρος Γ’ αφορά τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου ορίζεται η 1-10-2025 και θα εφαρμοστεί αναδρομικά.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι:

α. Για κάθε κατηγορία στελεχών ορίζονται είκοσι (20) μισθολογικά κλιμάκια (εφεξής Μ.Κ.). Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20. Κάθε στέλεχος κατατάσσεται στο εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπηρεσία τριών (3) ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και δύο (2) ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

β. Ο μηνιαίος Βασικός Μισθός (Β.Μ.) των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ανά Μ.Κ., κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας, ορίζεται ως εξής:

γ. Οι Βασικοί Μισθοί των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, προσαυξάνονται ανάλογα με την κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης και τον Βαθμό, πολλαπλασιαζόμενοι, κατά περίπτωση [Β.Μ. = (Μ.Κ. x Συντελεστής Προσαύξησης) και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ], σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές ως εξής:

δ. Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:

ε. Θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης για συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης. Με ΚΥΑ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού θα καθορίζεται το ύψος του επιδόματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του.

Τα επιδόματα που παραμένουν ίδια είναι:

α. Οικογενειακή παροχή, παραμένει όπως ισχύει για το ευρύτερο δημόσιο.

β. Ιδιαιτέρων συνθηκών, παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί από 1-7-2025.

γ. Παραμεθορίου, παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί (130 €) από 1-1-2024.

δ. Πενθήμερα, παραμένουν ως έχουν (46 € / επιπλέον ημέρα).

ε. Νυχτερινά, παραμένουν ως έχουν (3,33 € / ώρα νυχτερινής απασχόλησης).

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 22 Οκτωβρίου 2025, 10:00 στη διεύθυνση ΕΔΩ.

