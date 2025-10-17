Νέο μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας: Δηλώσεις του Αντ. Κούκουζα στο Policenet.gr

Για το νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας που θα έρθει το προσεχές διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή, σε συνέχεια των εξαγγελιών του κ. Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και βρίσκεται στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης έως τις 22/10 τοποθετήθηκε στο Policenet.gr και στην Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη ο πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος [Επιπυραγός] κ. Κούκουζας Αντώνιος.

«Από μελέτη των σχετικών διατάξεων διαπιστώνεται ότι αρκετές από αυτές είναι στη σωστή κατεύθυνση, επιφέροντας μικρές ή λίγο μεγαλύτερες αυξήσεις, ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού και τα έτη υπηρεσίας.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί εύλογη απορία είναι η μη πρόβλεψη για μια ακόμα φορά διατάξεων που αφορούν στη μισθολογική (αλλά και ηθική) αναγνώριση των συναφών μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών που αποκτούν συνάδελφοι πυροσβέστες, αστυνομικοί και λιμενικοί, κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα στο ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ειδικότερα σε αυτό (ν. 4354/2015) προβλέπεται ότι η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιφέρει στον υπάλληλο επαύξηση μισθού κατά 2 κλιμάκια, ενώ αντίστοιχα ο συναφής διδακτορικός τίτλος σπουδών κατά 6 μισθολογικά κλιμάκια.

Η δια βίου μάθηση συνιστά σήμερα πέρα από προσωπική ανάγκη έως (συχνά) και υποχρέωση λόγω συνθετότητας των υπηρεσιακών απαιτήσεων και προφανώς το ένστολο προσωπικό που αφιερώνει χρήμα από το υστέρημά του και προσωπικό χρόνο του για την αναβάθμιση των προσόντων του (επ’ ωφελεία σε μεγάλο βαθμό και της υπηρεσίας) είναι αδιανόητο να μην επιβραβεύεται από ένα επιτελικό κράτος που στηρίζεται στις αρχές της επαγγελματικής αριστείας.

Μια ακόμα ανορθογραφία του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου συνιστά η μη μισθολογική αναγνώριση των προσόντων των στελεχών που εισάγονται στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω κατατακτήριων εξετάσεων (Δασολόγοι, Φυσικοί, Χημικοί, Ψυχολόγοι, απόφοιτοι ΜΜΕ κλπ) ή αυτών που κατατάσσονται σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων (Νομικοί, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Πληροφορικοί, Μετεωρολόγοι κλπ). Εν προκειμένω, από το 2017 συμβαίνει το άτοπο να «αγοράζονται» από την ελεύθερη αγορά έτοιμα στελέχη με τα παραπάνω προσόντα, τα οποία δεν αμείβονται από τις Υπηρεσίες, ως ίσχυε ως και το 2016, όπου ο χρόνος σπουδών αναγνωριζόταν μισθολογικά απευθείας από την κατάταξη.

Σε μια εποχή που τα Σώματα Ασφαλείας (όπως και οι Ένοπλες Δυνάμεις) αντιμετωπίζουν έντονο το ζήτημα της «διαρροής» προσωπικού υψηλών προσόντων μέσω παραιτήσεων, η αξιοπρεπής μισθολογική αποζημίωση των ισχυρών βιογραφικών που διαθέτουν τα ένστολα σώματα - ως μέσο ανάσχεσης αυτών (των παραιτήσεων) και (επι)στροφής στην ιδιωτική οικονομία - θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Κυβέρνηση προ της κατάθεσης στη Βουλή του νέου μισθολογίου των ενστόλων, ειδικά δε όταν το ζήτημα του 13ου κ 14ου μισθού καθώς και αυτό της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως ανθυγιεινό, δεν έχουν βρει ακόμα λύση.»