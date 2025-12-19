Το νέο μισθολογικό σύστημα των 10 σταδίων που μπαίνουν οι αστυνομικοί της Αριζόνας

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Pima, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ενέκρινε ομόφωνα νέο μισθολογικό σύστημα 10 σταδίων για το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης, με στόχο να γίνει πιο ελκυστική η υπηρεσία για νέους αστυνομικούς αλλά και να περιοριστούν οι αποχωρήσεις προσωπικού.

Το νέο σύστημα προβλέπει ξεκάθαρη και σταδιακή αύξηση μισθού με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και την εμπειρία, προσφέροντας στους αστυνομικούς μια πιο προβλέψιμη επαγγελματική εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Μέχρι σήμερα, η Pima αντιμετώπιζε δυσκολίες στη διατήρηση αστυνομικών, καθώς πολλοί αποχωρούσαν για καλύτερα αμειβόμενες θέσεις σε γειτονικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο μισθολόγιο, οι νεοπροσλαμβανόμενοι αστυνομικοί ξεκινούν με ωριαία αμοιβή περίπου 22 δολάρια, ενώ στο ανώτατο στάδιο μπορούν να φτάσουν τις 32,71 δολάρια την ώρα, με ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 3,5%.

Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για τα ανώτερα στελέχη του τμήματος.

Όταν ένας υπάλληλος φτάσει στο 10ο στάδιο, οι μελλοντικές αυξήσεις θα συνδέονται με τις γενικές αυξήσεις κόστους ζωής του δήμου.

Η αρχηγός της Αστυνομίας Pima, Diane Cauthen, τόνισε ότι η αλλαγή αυτή ήταν αναγκαία και δίκαιη, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί της πόλης αξίζουν καλύτερες αποδοχές και σταθερότητα.

Παρόντες αστυνομικοί στη συνεδρίαση εξέφρασαν θετική στάση απέναντι στο νέο μισθολόγιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα κάνει την Pima της Αριζόνα πιο ανταγωνιστική στην προσέλκυση και διατήρηση αστυνομικού προσωπικού, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.