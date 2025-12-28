Το νέο MGS5 EV είναι πλέον διαθέσιμο στη χώρα μας

Λανσαρίστηκε και επίσημα στην Ελλάδα το νέο MGS5 EV. Συνδυάζει δυναμικό και σύγχρονο σχεδιασμό με πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης, όσο και των μεγαλύτερων διαδρομών.

Προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση.

Η κίνηση δίνεται στους πίσω τροχούς και υιοθετεί έναν συνδυασμό ανεξάρτητης ανάρτησης MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμων πίσω, ενώ διατίθενται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού (Exclusive και Luxury). Η τιμή του C-SUV μοντέλου ξεκινάει από τα 26.950 ευρώ με την κρατική επιδότηση.