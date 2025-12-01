Νέο φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Κάλουμ Τέρνερ έχει γίνει το νέο φαβορί των πρακτόρων στοιχημάτων για να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Masters Of The Air, «Fantastic Beasts» και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην ρομαντική κομεντί φαντασίας «Eternity», ηγείται πλέον, σύμφωνα με την εταιρεία στοιχημάτων Coral.

Ο Τέρνερ έχει πλέον πιθανότητες 7-4 να γίνει ο επόμενος Μποντ και είναι μπροστά από άλλα διαχρονικά φαβορί, τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, με απόδοση 3-1 και τον Χένρι Κάβιλ με απόδοση 6-1.