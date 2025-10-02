Νέο Βαθμολόγιο - Η θέση της ΠΟΜΕΝΣ

Η ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ:

Αγαπητές Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως ΠΟΜΕΝΣ, επιλέγοντας τον δρόμο της ουσίας, μακριά από μηδενιστικές φωνασκίες, που απλώς "πετάνε την μπάλα στην εξέδρα", εξετάζουμε λεπτομερώς τις νέες ρυθμίσεις, έχοντας στο πλάι μας, την γνώση έγκριτων συνταγματολόγων και εργατολόγων.

Οι αλλαγές στο βαθμολόγιο φαίνεται να είναι μεγάλες και να ανατρέπουν την σταδιοδρομική εξέλιξη όλων των στελεχών όλων των προελεύσεων.

Για εμάς όμως αποτελεί βασική θέση και κόκκινη γραμμή ότι οι όποιες νέες ρυθμίσεις πρέπει να μην έχουν αναδρομική ισχύ αλλά να αφορούν αποκλειστικά τους νεοεισερχόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω των διαφόρων θεσμών (στρατιωτικές σχολές, ΕΠΟΠ κλπ), ώστε κάθε νεοεισερχόμενος να γνωρίζει από πρίν την σταδιοδρομική του πορεία, χωρίς "εκπλήξεις"...

Την θέση αυτή έχουμε ήδη θέσει επίσημα και με επιχειρήματα στους επίσημους προσκεκλημένους στην προσεχή ημερίδα της Ομοσπονδίας μας, προς νομική αξιολόγηση.

Κάθε άλλη ρύθμιση, που αιφνιδιάζει τους συναδέλφους μας, ανατρέπει τη σταδιοδρομία τους και διαψεύδει τις προσδοκίες τους για εξέλιξη, θα μας βρει αντίθετους.

Αναμένοντας τις απόψεις των εκλεκτών προσκεκλημένων στην ημερίδα της Ομοσπονδίας, πάνω στην επίσημη θέση μας, είμαστε βέβαιοι ότι η ημερίδα της ΠΟΜΕΝΣ θα αποτελέσει ιστορικά τον απόλυτο οδηγό ενημέρωσης και εξελίξεων για όλες και όλους τους εν ενεργεία στρατιωτικούς...

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Κολλύρης

Σγος (ΤΣΕ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)