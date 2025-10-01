Δηλώσεις του Ανδρέα Βέλλιου στο Policenet.gr για τις αλλαγές στο μισθολόγιο των Αστυνομικών

Την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη και αυξήσεις μισθών στους ένστολους αναγνώρισε η κυβέρνηση. Μάλιστα, από τον Οκτώβριο το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη.

Το policenet.gr με αφορμή τη συνάντηση μεταξύ των Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Π.Ο.ΑΞΙ.Α και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Θάνο Πετραλιά, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Ανδρέα Βέλλιο προκειμένου να ενημερωθούμε για τις αλλαγές του προωθούμενου ισχύοντος μισθολογίου, τι σημαίνουν και πόσο ικανοποιημένοι θα μείνουν οι αστυνομικοί βλέποντας μια αύξηση στον μισθό τους στο τέλος του μήνα.

Διαβάστε επίσης

«Κυρία Μαραγκουδάκη, θα απαντήσω στο ερώτημά σας ξεκινώντας από το πιο βασικό: Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αναφορικά με το μισθολόγιο της Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων Σωμάτων ήταν πολύ θετικές και τον ευχαριστούμε για αυτό! Αυτό βέβαια δεν συνέβη από μόνο του, αλλά χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις που χρειάστηκαν μετά τις ανακοινώσεις νέου μισθολογίου, που αρχικά αφορούσε μονάχα τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συνάντηση που είχαμε με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Πετραλιά πραγματοποιήθηκε διότι μετά τις εξαγγελίες είχαν προκύψει κάποια προβλήματα που αφορούσαν έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων κυρίως στην κατηγορία Β’, όπου οι αποδοχές τους επιβάλλεται να είναι εφάμιλλες των υπηρεσιακών προσόντων και των βαθμολογικών καθηκόντων του προσωπικού.

Στη Β’ Κατηγορία και συγκεκριμένα στο βαθμό του Υ/Β’, παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αδικία με βάση τους σταθμισμένους μέσους όρους των αυξήσεων, αλλά θα γίνει διόρθωση στον συντελεστή προσαύξησης από 1,07 σε 1,08.

Υπήρξε η δέσμευση από την Κυβέρνηση –δια μέσω του κ. υφυπουργού τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια διότι λειτούργησε και λειτουργεί διαχρονικά όχι μόνο ως τεχνοκράτης αλλά και ως άνθρωπος- ότι οι αστυνομικοί δεν θα δουν καμία μείωση, απλά θα υπάρξει μια προσωπική διαφορά όπως συμβαίνει και στις άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Επίσης, από την εξαγγελία του μισθολογίου των Ένοπλων Δυνάμεων, το οποίο ξαναλέω δεν πρέπει να είναι ξεχωριστό με εκείνο των Σωμάτων Ασφαλείας γιατί έτσι ορίζει ο νόμος που προβλέπει ενιαίο ειδικό μισθολόγιο, προέκυπτε διαφορά σε ένα μέτρο το οποίο το όριζαν ως ‘’επίδομα διοίκησης‘’

Καταλαβαίνετε εύλογα ότι δεν γινόταν να χορηγείται τέτοιο επίδομα στους διοικητές του Στρατού και όχι σε όσους διοικούν καθημερινά Αστυνομικά Τμήματα, Πυροσβεστικά Κλιμάκια ή Λιμεναρχεία.

Το να μην λαμβάνει επίδομα διοίκησης ο διοικητής ενός νευραλγικού τμήματος π.χ. Α.Τ. Ομονοίας και να το λαμβάνει ο διοικητής ενός τάγματος σε μια επαρχία ήταν οξύμωρο και σίγουρα άδικο, χωρίς καμία αίσθηση κοινωνικού αυτοματισμού. Η παρέμβαση των Ομοσπονδιών μας λειτούργησε θετικά και καταλυτικά καθώς όπως ανακοινώθηκε στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας χορηγείται επίδομα διοίκησης στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το επίδομα διοίκησης για τους διοικητές των υπηρεσιών είναι ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας και όλων των αστυνομικών που έχουν εκτελέσει χρέη διοικητή, καθώς θα έπρεπε κάποια στιγμή εκείνος που ασκεί διοίκηση να μην έχει μόνο ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στο Σώμα αλλά και μια αντίστοιχη αναγνώριση της δουλειάς που κάνει.

Τέλος, ζητήσαμε να διορθωθεί ακόμη μια αδικία: επέκταση του ‘’επιδόματος παραμεθορίου‘’ των 130 ευρώ στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες όπως ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εμείς ως Π.Ο.ΑΞΙ.Α. το βλέπουμε ως ιστορική στιγμή, ως ορόσημο στις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος η οποία έρχεται σωρευτικά με την άλλη κορυφαία ιστορική κατάκτηση της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας!»