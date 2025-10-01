Αθώωση Αστυνομικού

Πριν λίγο, το Δικαστήριο της Ξάνθης εξέδωσε ομόφωνη αθωωτική απόφαση για τον αστυνομικό που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος και ξυλοδαρμό πολίτη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως υποστήριξε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο αστυνομικός εκείνη την ώρα βρισκόταν σε υπηρεσία, με συμβατικό όχημα της υπηρεσίας, και σταμάτησε για να πραγματοποιήσει έλεγχο στον φερόμενο ως θύμα.

Οι κατηγορίες, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, δεν ευσταθούσαν, με αποτέλεσμα η δικαστική έδρα να αποφασίσει πως ο κατηγορούμενος αστυνομικός είναι αθώος.

Πρόκειται για μία υπόθεση, η οποία με τη δημοσιοποίησή της, έφερε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης σε δύσκολη θέση – κάτι που, από σήμερα, δεν ισχύει πλέον, και μάλιστα με τη βούλα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: fonitisxanthis.gr