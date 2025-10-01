Μισθοί Αστυνομικών: Πέντε θετικές διευκρινίσεις από τον αρμόδιο Υφυπουργό

Οι Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α εξέδωσαν εχθές κοινή ανακοίνωση και αναφέρθηκαν στην συνάντηση των εκπροσώπων των Αστυνομικών με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Θάνο ΠΕΤΡΑΛΙΑ.

Στόχος της εν λόγω συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο αρμόδιος Υφυπουργός να ενημερωθεί για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των Ομοσπονδιών όσον αφορά στις προωθούμενες βελτιωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις του ισχύοντος μισθολογίου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν μετά την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ένστολων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ομοσπονδιών ο κ. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ έκανε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, οι οποίες αποτελούν και θετικές εξελίξεις για τις αποδοχές των Αστυνομικών:

1. Επίδομα διοίκησης θα χορηγηθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

2. Στη Β’ Κατηγορία και συγκεκριμένα στο βαθμό του Υ/Β’, εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αδικία με βάση τους σταθμισμένους μέσους όρους των αυξήσεων, θα γίνει διόρθωση στον συντελεστή προσαύξησης από 1,07 σε 1,08.

3. Θα εισαχθεί νέο επίδομα για τους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ, το οποίο θα ανέρχεται στο 50% του επιδόματος των υπηρετούντων στο ΤΕΕΜ, έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία στις αποδοχές των εν λόγω στελεχών.

4. Θα υπάρξει επέκταση του επιδόματος «παραμεθορίου» των 130 ευρώ και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και

5. Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων παρατηρούνται αρνητικές μεταβολές σε μεμονωμένες περιπτώσεις στελεχών, οφειλόμενες στη λάθος δομή του υφιστάμενου μισθολογίου, μη δυνάμενες να αλλαχθούν στο νέο και γι΄αυτό έχει προβλεφθεί ρύθμιση «προσωπικής διαφοράς» που θα καλύπτει ολόκληρη την απώλεια, ώστε να μην ζημιώνεται κανένας ούτε ένα ευρώ.

