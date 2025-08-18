Νεκρός κρατούμενος σε Αστυνομικό Τμήμα - Πότε μίλησε μαζί του τελευταία φορά ο Αξιωματικός Υπηρεσίας

Ένας αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Κερατέας. Πρόκειται για έναν 34χρονο από την Αλβανία, τον οποίο συνέλαβαν χθες νωρίς το απόγευμα στην Ηλιούπολη στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, καθώς στην κατοχή του είχε 2,5 γραμμάρια ηρωίνη.

Ο 34χρονος, μάλιστα, ήταν ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του στο ΑΤ Ακροπόλεως, πάλι για υπόθεση ναρκωτικών. Αν και τον συνέλαβαν στην Ηλιούπολη, τον μετέφεραν στην Κερατέα για να κρατηθεί εκεί.

Στις 7 το πρωί ο Αξιωματικός Υπηρεσίας μίλησε μαζί του, κατά τον έλεγχό του, αλλά σαράντα λεπτά αργότερα ο σκοπός διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, επιχείρησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, όταν έφθασαν στο σημείο.

Ιατροδικαστικής και κλιμάκιο τής σήμανσης πήγαν στο ΑΤ Κερατέας για αυτοψία.

