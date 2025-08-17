Αποτύπωμα Ποινικού βρέθηκε σε εμπρηστικό μηχανισμό

Οι Αρχές φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό του ατόμου που τοποθέτησε εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά, καθώς έπειτα από ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, εντοπίστηκε αποτύπωμα που ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν.

Τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό είχε εντοπίσει πολίτης την περασμένη Τρίτη όταν περπατούσε σε περιοχή της Δροσιάς και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τα οποία ήταν τοποθετημένα δίπλα-δίπλα, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ένα μπουκάλι με βενζίνη.

Πάνω στη διάταξη αυτή είχε τοποθετηθεί και ένα μικρό κεράκι.

