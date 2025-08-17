Νεκρός 48χρονος στην Περαία

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας 48χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ρουμανίας) έχασε τις αισθήσεις του κάνοντας βουτιά από προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή Περαίας του δήμου Θερμαϊκού.

Στο 48χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια, ο 48χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.