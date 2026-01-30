Συγχαρητήρια και ευχές σε Αξιωματικούς που ανέλαβαν νέες θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Αστυνομία

Κατόπιν των ετήσιων Τακτικών Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου συγχαίρει τον Υποστράτηγο κ. Σεβδυνίδη Μιχαήλ για την παραμονή του στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου για τρίτη συνεχή χρονιά.

Συγχαίρουμε επίσης τον κ. Παπάζογλου Κωνσταντίνο για την προαγωγή του στον βαθμό του Ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας και του ευχόμαστε να συνεχίσει την παραγωγική του θητεία στην ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου.

Ομοίως, στους κυρίους Αστυνομικούς Διευθυντές κ. Αραμπατζή Ιωάννη και κ. Μπράνη Γεώργιο, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο τιμόνι των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χίου και Σάμου αντίστοιχα, όπου και συνεχίζουν να ηγούνται.

Εκφράζουμε την χαρά μας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους νεοπροαχθέντες στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κα. Βεργίνη Νίκη, κ. Δουλαβέρη Μιχαήλ και κ. Αληγιάννη Αντώνιο.

Σε όλους τους ανωτέρω Αξιωματικούς - μέλη της Ένωσής μας ευχόμαστε Ιώβεια υπομονή, ανεξάντλητη επιμονή και ατσάλινη θέληση προς επίτευξη των στόχων τους κατά τη εκτέλεση των απαιτητικών καθηκόντων τους.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ