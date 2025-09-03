Νεκρός 40χρονος που κατέρρευσε σε καφενείο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου στο Γκαγκάλες Ηρακλείου, όπου ένας 40χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μέσα σε καφενείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, oι θαμώνες τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή καρδιάς.

Πηγή: newsbomb.gr