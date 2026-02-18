Νεκρός 37χρονος κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr κατά τη διάρκεια της πρωινής καταμέτρησης, σωφρονιστικός υπάλληλος εντόπισε έναν κρατούμενο, καταγόμενο από τα Τρίκαλα, απαγχονισμένο στον θάλαμο υποδοχής, όπου φιλοξενούνται κρατούμενοι με πειθαρχικά ζητήματα και προβλήματα εξάρτησης.

Διαβάστε επίσης

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρείο του καταστήματος κράτησης και έγινε προσπάθεια ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο κρατούμενος είχε ήδη καταλήξει.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ έχει διαταχθεί και η προβλεπόμενη διοικητική διερεύνηση.

Ο 37χρονος εκλιπών είχε συλληφθεί πριν 20 μέρες περίπου για κατοχή ναρκωτικών (δενδρύλλια κάνναβης) , ενώ εξέτιε ποινή 4 μηνών.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στο προσωπικό όσο και στους κρατούμενους του καταστήματος κράτησης Φυλακών Τρικάλων.