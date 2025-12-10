Νεκρός 30χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο

Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αυτήν την φορά στην Καβάλα, με θύμα 30χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις οκτώμισι τη βράδυ της Τρίτης (9/12) όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονος άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 30χρονος άνδρας.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης που έγινε έξω από το στρατόπεδο στην περιοχή του Αγίου Λουκά, ήταν ο θάνατος του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

