Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Ακρωτηριάστηκε οδηγός μηχανής

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Παραλία Αυλίδας Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να ακρωτηριαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline ο οδηγός του Ι.Χ. τον εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να διαλευκάνουν την υπόθεση και μετά από λίγες ώρες συνέλαβαν τον 75χρονο που θα οδηγηθεί τόσο στον εισαγγελέα με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή του.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην Αστυνομία που έδρασε άμεσα και με αποτέλεσμα.