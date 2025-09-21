PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Σοβαρά τραυματίας ο φίλος του

1
17:59 | 21/09/2025

Τραγικό τέλος είχε η βραδινή έξοδος δύο φίλων στην Καβάλα, καθώς το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στις Ελευθερές, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 28χρονου.

Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Τασούλα Κρητικού, μετά τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε περίφραξη επιχείρησης και ανετράπη.

Τροχαίο δυστύχημα στις Ελευθερές Καβάλας – Νεκρός 28χρονος -Σοβαρά τραυματίας ο φίλος του
Διαβάστε επίσης

Ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με πολλαπλά κατάγματα, ενώ ο συνοδηγός, 28 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι δύο νέοι επέστρεφαν από διασκέδαση στην Περάμο.

Τροχαίο δυστύχημα στις Ελευθερές Καβάλας – Νεκρός 28χρονος -Σοβαρά τραυματίας ο φίλος του

Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο καρμανιόλα, με πολλές στροφές και περιορισμένη ορατότητα.

Ρεπορτάζ: Τασούλα Κρητικού

ertnews.gr

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis