Nεκρή η γυναίκα που αγνοούνταν στον Άσσο Κορινθίας - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 73χρονης γυναίκας από τον Άσσο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί πριν από τέσσερις ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους της και κινητοποίηση των αρχών.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, σε χωράφι κοντά στις αποθήκες του ΑΣΟ, κατά τη διάρκεια των ερευνών που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Τον εντοπισμό έκαναν οι εθελοντές της ομάδας Πήγασος, οι οποίοι παρατήρησαν κάποιο προσωπικό της αντικείμενο και στη συνέχεια διαπίστωσε την παρουσία της γυναίκας πλησίον.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr για ημέρες, αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στις έρευνες, «χτενίζοντας» δύσβατα σημεία, με την ελπίδα να εντοπιστεί ζωντανή.

Δυστυχώς, το τέλος ήταν τραγικό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της 73χρονης αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια, εκφράζοντας τη θλίψη της για την τραγική εξέλιξη