Tραγωδία: 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ελευσίνα, όταν γυναίκα οδηγός έκανε όπισθεν, προσπαθώντας να παρκάρει, με συνέπεια να σκοτώσει τη μητέρα της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida.gr, το τραγικό συμβάν έγινε επί της οδού Αλκιβιάδου, όταν 72χρονη έδινε οδηγίες στην κόρη της προκειμένου να παρκάρει, έχοντας ανοικτή την πόρτα του συνοδηγού.

Κάποια στιγμή, κάνοντας όπισθεν, έχοντας ανοικτή την πόρτα του συνοδηγού, η 44χρονη οδηγός παρέσυρε τη μητέρα της, με συνέπεια να σφηνώσει σε δένδρο.

Η 72χρονη διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.