Νεκρή γυναίκα στη Σύρο

17:39 | 26/01/2026

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σύρου για την ύπαρξη μίας γυναίκας, χωρίς τις αισθήσεις, εντός του λιμένα της Ερμούπολης.

μείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στην ξηρά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για 104χρονη ημεδαπή.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

