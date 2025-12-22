Νέες σύγχρονες στολές για τη Σκωτσέζικη Αστυνομία

Η Scottish Police Authority προχώρησε στην ανάθεση νέας σύμβασης για την προμήθεια στολών και μέσων ατομικής προστασίας, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού των αστυνομικών δυνάμεων.

Η σύμβαση προέκυψε διασφαλίζει ότι το προσωπικό θα εφοδιαστεί με σύγχρονες, αξιόπιστες και λειτουργικές στολές.

Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί περιλαμβάνει πυράντοχα ενδύματα, προστατευτικά καλύμματα κεφαλής και ολόσωμες στολές, σχεδιασμένες για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες.

Η νέα αυτή συμφωνία ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια των αστυνομικών, διασφαλίζοντας ότι θα διαθέτουν ποιοτικό και κατάλληλο ρουχισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.