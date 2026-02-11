Νέες σημαντικές αποκαλύψεις για την υπόθεση Λυγγερίδη

Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο στου Ρέντη, που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα.

Την ίδια ώρα, το δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης του εισαγγελέα της έδρας να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στον Εισαγγελέα Πειραιά, για να γίνει ποινική αξιολόγηση όσων έχουν ειπωθεί στην ακροαματική διαδικασία σε σχέση με έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη νύχτα των επεισοδίων αμέσως μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη είχε δοθεί εντολή να γίνει αποκλεισμός στο γήπεδο όπου είχαν γίνει τα επεισόδια και όσοι ήταν μέσα σε αυτό να ελεγχθούν για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους στα επεισόδια.

Στο πλαίσιο αυτό οι διμοιρίες που ήταν παρούσες στο περιστατικό είχαν αποκλείσει τις πόρτες εξόδου προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των οπαδών που ήταν μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο, σε μια σύσκεψη που έγινε την επόμενη μέρα στο μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη παρουσία του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, οι επικεφαλής των διμοιριών που είχαν κληθεί να είναι παρόντες σε εκείνη τη σύσκεψη, είχαν καταγγείλει ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας πως ένας συνάδελφός τους, ανώτερος αξιωματικός, είχε βοηθήσει κάποια από τα «σημαίνοντα στελέχη» της θύρας 7 να «σπάσουν» αυτόν τον αποκλεισμό, δίνοντάς τους, τις στολές των αθλητών, τις φόρμες των αθλητών για να προσποιηθούν τους αθλητές και να μην κινήσουν υποψίες.

Αυτό το γεγονός αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας και για την αρμόδια υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής βίας, ενώ αποτυπώθηκε και σε καταθέσεις και είναι ένα κομμάτι για το οποίο καλείται να αποφασίσει το δικαστήριο.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος ανώτερος αστυνομικός στις επόμενες κρίσεις αποστρατεύτηκε.

Πηγή: skai.gr