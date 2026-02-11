Υπερβολική καθυστέρηση καταβολής επιδόματος σε Αστυνομικούς και Πυροσβέστες - Ερώτηση Βουλευτών

Οι βουλευτές Δράμας Θ. Ξανθόπουλος, Πρέβεζας Κ. Μπάρκας και Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός, κατέθεσαν Ερώτηση στη Βουλή, για την τρίμηνη έως τώρα, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος των 139 ευρώ στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στις παραμεθόριες ηπειρωτικές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου.

Το επίδομα αυτό είχε δοθεί με τον Ν. 5246/2025, τον περασμένο Νοέμβριο αλλά έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων των δικαιούχων, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την έκδοση της ΚΥΑ που θεωρείται απαραίτητη για τον καθορισμό τόσο των δικαιούχων, όσο και των υπηρεσιών που υπάγονται στη διάταξη. Ταυτόχρονα, δεν έχει καταστεί σαφές εάν έχουν εκδοθεί οι προαπαιτούμενες αποφάσεις των Αρχηγών της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό των υπηρεσιών τους που βρίσκονται στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές.

Η καθυστέρηση αυτή, στερεί αδικαιολόγητα τους υπαλλήλους των δύο Σωμάτων που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές από ένα αναμενόμενο, πρόσθετο εισόδημα που τους παραχώρησε η πολιτεία, τονίζουν οι βουλευτές και προσθέτουν ότι η έγκαιρη καταβολή του συνδέεται με την διασφάλιση της επιχειρησιακής επάρκειας των δύο Σωμάτων σε περιοχές αυξημένων απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων.

Κατόπιν τούτων ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς εάν έχουν εκδοθεί οι προαπαιτούμενες σύμφωνα με το νόμο αποφάσεις των αρχηγών της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό των σταθμών και των τμημάτων των υπηρεσιών τους που βρίσκονται εγγύτερα στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, γιατί έχει καθυστερήσει η έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των δικαιούχων και της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος, πότε θα ξεκινήσει επιτέλους η καταβολή του και εάν θα ισχύσει η αναδρομικότητα. Ρωτούν επίσης ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν αναλάβει τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής της σχετικής διάταξης και για την ενίσχυση των κινήτρων στελέχωσης των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος στις παραμεθόριες περιοχές.

Ακολουθεί η Ερώτηση.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: Αδικαιολόγητα υπερβολική καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος των 130 ευρώ στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου

Με το άρθρο 24 παράγραφος 1, περ. στ’ του Ν. 5246/2025 (ΦΕΚ 198 Α΄/11.11.2025), επεκτάθηκε η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 130 ευρώ σε όλα τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στα εγγύτερα τμήματα και σταθμούς προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης). Η εφαρμογή του αφορά και τις παραμεθόριες περιοχές της Π.Ε. Δράμας.

Σύμφωνα με το ίδιο Νόμο, που ψηφίστηκε στις 7-11-2025, το επίδομα αυτό καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε άδεια.

Επίσης, στο άρθρο 33, παρ. 4 ορίζεται ότι «με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση, καθορίζονται τα τμήματα και οι σταθμοί που βρίσκονται εγγύτερα στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, προς τον σκοπό εφαρμογής της περ. στ’) της παρ. 1 του άρθρου 24».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, μέχρι σήμερα, τρεις μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου, οι υπηρετούντες στις παραμεθόριες περιοχές δεν έχουν λάβει το επίδομα των 130 ευρώ καθώς αγνοείται η τύχη της ΚΥΑ που θεωρείται απαραίτητη για τον καθορισμό τόσο των δικαιούχων, όσο και των υπηρεσιών που υπάγονται στη διάταξη. Ταυτόχρονα, δεν έχει καταστεί σαφές εάν έχουν εκδοθεί οι προαπαιτούμενες αποφάσεις των Αρχηγών της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό των υπηρεσιών τους που βρίσκονται στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές.

Επιπλέον, τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως τα καθ’ ύλην αρμόδια για τη διοικητική εποπτεία, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη μέριμνα για τις συνθήκες υπηρεσίας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα, φέρουν αυξημένη ευθύνη για την έγκαιρη υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην υπηρεσιακή και οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των παραπάνω Σωμάτων, ιδίως όταν αυτές σχετίζονται με την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε ευαίσθητες και γεωστρατηγικά κρίσιμες παραμεθόριες περιοχές και της πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Επειδή, η εφαρμογή της ρύθμισης για την καταβολή του επιδόματος των 130 ευρώ για τις παραμεθόριες περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου έχει καθυστερήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κάποια προφανή αιτία, γεγονός που στερεί αδικαιολόγητα τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές αυξημένων απαιτήσεων και δυσκολιών από ένα αναμενόμενο, πρόσθετο εισόδημα που τους παραχώρησε η πολιτεία,

Επειδή, δεν υπάρχει ως τώρα καμία αιτιολόγηση εκ μέρους της κυβέρνησης για τις αιτίες της υπερβολικής καθυστέρησης στην εφαρμογή του μέτρου,

Επειδή, η καθυστέρηση εφαρμογής του μέτρου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και ως προς την προτεραιοποίηση πολιτικών που αφορούν στην υπηρεσιακή μέριμνα, στο ηθικό και στη διατήρηση στελεχών που υπηρετούν σε περιοχές αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων,

Επειδή, η έγκαιρη καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της επιχειρησιακής επάρκειας τόσο των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας στις περιοχές φύλαξης των χερσαίων συνόρων της χώρας όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού πλούτου της χώρα και του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους:

Έχουν εκδοθεί οι προαπαιτούμενες, σύμφωνα με τον Νόμο, αποφάσεις των Αρχηγών της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό των σταθμών και των τμημάτων των υπηρεσιών τους που βρίσκονται εγγύτερα στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου και να καταβληθεί επιτέλους το μηνιαίο επίδομα των 130 ευρώ;

Είναι αναγκαία η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίση και Πολιτικής Προστασίας, για τον καθορισμό των δικαιούχων, των υπηρεσιών και των περιοχών εφαρμογής του επιδόματος αλλά και των διαδικασιών καταβολής του; Εάν ναι, σε ποια φάση βρίσκεται η έκδοσή της και ποιος ευθύνεται για την υπερβολικά μεγάλη αυτή καθυστέρηση;

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν αναλάβει τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής της σχετικής διάταξης και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων;

Υφίσταται ολοκληρωμένος σχεδιασμός των δύο ως άνω Υπουργείων για την ενίσχυση των κινήτρων στελέχωσης των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος στις παραμεθόριες περιοχές και πώς εντάσσεται το συγκεκριμένο επίδομα σε αυτόν;

Πώς αξιολογούν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τις επιπτώσεις που προκαλεί η καθυστέρηση αυτή στο ηθικό και στη διατήρηση προσωπικού στις παραμεθόριες υπηρεσίες;

Πότε επιτέλους θα καταβληθεί το ψηφισθέν επίδομα παραμεθορίου των 130 ευρώ στους δικαιούχους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος; Θα ισχύσει η προβλεπόμενη αναδρομικότητα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ξανθόπουλος Θεόφιλος



Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ψυχογιός Γιώργος