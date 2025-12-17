Νέες επιτυχίες των στελέχών των Αστυνομικών Τμημάτων Σάμης και Ιθάκης

Συνελήφθησαν, χθες 16 Δεκεμβρίου 2025, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Σάμης και Ιθάκης, σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο ημεδαποί ηλικίας 44 και 54 ετών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν αντίστοιχα καταδιωκτικά έγγραφα.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσε ένταλμα προσωρινής κράτησης του κ. Ανακριτή Κεφαλληνίας για τα αδικήματα του εμπρησμού και του εμπρησμού δασών, ενώ, η σύλληψη του 54χρονου αφορούσε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, από το Τριμελές Εφετείο Πατρών, με ποινή κάθειρξης -8- ετών, για το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.